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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı - Diğer Haberleri

        Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:00
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        Antalya Bisiklet Turu başladı
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        Side Antik Kenti'nden başlayan etapta bisikletçiler 137,7 kilometre pedal çevirecek. Sporcular; Manavgat Şelalesi, Aspendos Antik Kenti, Perge Antik Kenti ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek yarışı Prof. Dr. Erdal İnönü Parkı'nda tamamlayacak.

        Organizasyonda Türkiye'yi Spor Toto, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil ediyor.

        Antalya Bisiklet Turu'na 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katılıyor. Organizasyon, yarın Demre-Antalya etabıyla devam edecek. Turun 3. etabı olan Kemer-Tahtalı 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonun son etabı olan Antalya-Antalya ise 11 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

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