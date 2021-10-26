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Antalya'da 3 noktada çıkan eş zamanlı orman yangını korkuttu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aynı saatte 3 ayrı noktada orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede söndürülürken, sabotaj ihtimaline karşı güvenlik güçleri bölgede devriye atmaya başladı

Antalya'da 3 noktada çıkan eş zamanlı orman yangını korkuttu
Antalya'da 3 noktada eş zamanlı orman yangını
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DHA

İlçeye bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde saat 22.30 sıralarında orman yangınları çıktı.

İhbar üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri müdahale etti. Alevler yayılmadan yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre; soğutma çalışmaları sonrası, yangınların 3 ayrı bölgede aynı saatte çıkması sabotaj ihtimalini artırdı.

Teyakuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye atmaya başladı. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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