Antalya'da 3 yılın rekoru tarımı vurdu! 0:00 / 0:00

DHA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü Antalya'da yaşanması muhtemel aşırı yağışa karşı Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerini kırmızı, kent merkezini ve batı ilçelerini ise turuncu kod ile uyardı. Aynı gün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yağış, dün de şiddetini artırarak etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle kent merkezinde birçok noktada taşkınlar oluşurken, Kemer ve Kumluca ilçelerinde yağmur suları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Yağış gece boyunca da etkisini sürdürünce özellikle Kumluca ilçesinde bazı tarım arazileri suyla doldu. Ancak yağmurun yavaşlamasıyla sular çekildi.

RÜZGARIN HIZI 125 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2018 yılının ardından en yüksek yağış rakamına ulaşıldı. 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı. Bu sene ise en çok yağış alan nokta yine Ovacık köyü oldu.

Saat 06.00 itibarıyla Ovacık'a metrekareye 421, Korkuteli'ne 371,4, Döşemealtı'na 243,9, Kemer ilçe merkezine 199,4, Kepez'e 191, Kumluca'ya 180, kent merkezine 173,7, Finike'ye 167,7 kilogram yağış düştü. Öte yandan rüzgar Kemer'de 125, Konyaaltı'nda 77 kilometre hıza ulaştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışların kuvvetini azalttığını, ancak Antalya'nın batısında devam ettiğini ve bir süre daha sürmesini beklediklerini belirtti.

KUMLUCA'DA EV VE SERALARI SU BASTI

Rekor yağışın düştüğü Antalya'da dün gece etkili olan aşırı yağışın bıraktığı izler, gün ağarınca ortaya çıktı. Kumluca ilçesinde domates, biber, salatalık, patlıcan ekili yaklaşık 2 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı, milyonlarca liralık hasar oluştu. Özellikle dere yataklarının yakınındaki bazı ev ve seralarda su baskınları yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle su seviyesi azalırken, üreticiler motopomp ile suyu tahliye ediyor.

'2 BİN DÖNÜM SERAMIZ SU ALTINDA'

Yağışın dün gece çok etkili olduğunu söyleyen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce "Akşam toprağın suya doymasıyla taşan dereler nedeniyle yaklaşık 2 bin dönüm seramızı su bastı. Gece tüm birimler çalıştı. İlçemizin içerisindeki 3 derenin yükselmesi nedeniyle çiftçimiz ciddi zarar gördü. 24 saattir ayaktayız. Çiftçilerimizin bazılarının da evlerini su bastı. Girdilerimiz zaten çok arttı. Ciddi bir maddi kaybımız var. Su basan bazı seralarımızda hasat nisan, mayıs aylarında yapılacaktı. Hortum veya dolu olmadığı için şükrediyoruz" dedi.

'600 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Serası su altında kalan İbrahim Şakalı, "8 dönüm seramda biber üretiyorum. Gece saatlerinde su seviyesi seramdaki biber fidelerinin tepesine kadar ulaştı. Yağış azalınca su seviyesi de düştü. Sadece benim seramda 600 bin lira zarar var" diye konuştu.

Kumluca'da 8 dönüm serada biber yetiştiren çiftçi Tolgahan Çakıcı ise, "Seramın kenarındaki kanal taşınca biberlerimin bir kısmı suda etkilendi. Zararımın artmaması için müdahale ettim. Ucuz atlattığıma seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Domates yetiştiricisi Muhammet Bircan da, "Allah'tan gelen bir şey. Dünü ve geceyi ayakta geçirdik. Çok şükür beklediğimiz felaket olmadı. Ürünlerimde çok az hasar var. Çok ucuz atlattık" dedi.

PORTAKALLAR DÖKÜLDÜ

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod'la uyardığı Kumluca'da etkili olan aşırı yağışın ardından seraların yanı sıra bazı narenciye bahçelerini de su bastı. Özellikle Kum Mahallesi'ndeki 30 dönümlük portakal bahçesinde su baskınları meydana geldi, portakallar döküldü. Aynı mahallede su basan bazı seraların ise iskeletleri ve naylonları devrildi.

YAĞIŞ 456 KİLOGRAMA ULAŞTI

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 38 saatte Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyünde metrekareye 456,37, Korkuteli'ne 390,50, Döşemealtı'na 246, Kemer ilçe merkezine 221,40, Finike'ye 200, Kepez'e 196,55, Kumluca'ya 193,14, kent merkezine 178,10 kilogram yağış düştü.