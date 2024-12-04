Antalya'da 50 dekar serada zarar

Antalya'da dolu ve sağanak seralara zarar verdi Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, seralarda hasara yol açtı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, sahada yaptıkları tespitlere göre dolu yağışından 30 civarında çiftçinin yaklaşık 50 dekar serasının zarar gördüğünü söyledi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:24 facebook

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