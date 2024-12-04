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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da 50 dekar serada zarar | Son dakika haberleri

        Antalya'da dolu ve sağanak seralara zarar verdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, seralarda hasara yol açtı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, sahada yaptıkları tespitlere göre dolu yağışından 30 civarında çiftçinin yaklaşık 50 dekar serasının zarar gördüğünü söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:24
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        Antalya'da 50 dekar serada zarar
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinin Mavikent ve Beykonak mahallelerinde sağanağın yanı sıra yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, seraların örtülerine zarar verdi. Bazı seralar ise üzerinde biriken dolu nedeniyle yıkıldı.

        Seralarında zarar oluşan çiftçiler, sabah erken saatlerden itibaren onarım çalışmalarına başladı.

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, gazetecilere, sahada yaptıkları tespitlere göre dolu yağışından 30 civarında çiftçinin yaklaşık 50 dekar serasının zarar gördüğünü söyledi.

        Dolu ve sağanak kısa sürdüğü için zararın boyutunun yüksek olmadığını dile getiren Kökce, "İki mahallemizdeki seralarda zarar var. Çiftçilerimiz zararlarını kendi imkanlarıyla gidermeye çalışıyor" dedi.

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        #antalya haberleri
        #sera
        #dolu yağışı
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