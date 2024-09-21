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        Haberler Yaşam Antalya'da 8 kilo 200 gram ağırlığında mantar bulundu

        Antalya'da 8 kilo 200 gram ağırlığında mantar bulundu

        Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:21
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        Dağlık alanda buldu... 8 kilo 200 gram!
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        Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere, Göktepe yaylasında dağlık alanda mantar toplarken büyük boyda bir mantar gördüğünü söyledi.

        Mantarı koparıp, Serik'e getirdiğini anlatan Işık, "Mantarın türü hakkında araştırma yaptım, 'diken' mantarı olduğunu öğrendim. İç Anadolu Bölgesi'nde, ilkbahar ve sonbaharda yağışların ardından kırsal alanlarda dikenlerin yanında yetişiyormuş. Yenilebilir bir tür. Büyüklüğü hepimizi şaşırttı. Tarttık 8 kilo 200 gram geldi. Mantarı bulduğum bölgedeki kişilere sordum, onlar da ilk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüklerini söylediler" diye konuştu.

        Işık, mantarı ailesiyle tüketeceğini belirtti.

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        #8 kilo 200 gram ağırlığında mantar
        #Antalya
        #mantar
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