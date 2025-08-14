Habertürk
Habertürk
        Antalya'da caretta caretta yavrularının denizle buluşmaları görüntülendi

        Antalya'da caretta caretta yavrularının denizle buluşmaları görüntülendi

        Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavruları zorlu yolculuğun ardından mavi sularla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:46
        1

        Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı (EKAD) Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında akademisyen ve gönüllülerin caretta carettalar için gece gündüz tuttukları yaşam nöbeti devam ediyor.

        2

        Manavgat ilçesindeki yaklaşık 16 kilometrelik Kızılot Sahili'nde görev yapan akademisyen ve gönüllüler, her sabah 04.00'da kalkıp sahilde kilometrelerce yürüyerek çalışma gerçekleştiriyor.

        3

        Dernek görevlileri, tespit ettikleri yuvaları üzerine bilgisi yazılı çubuk yerleştirip GPRS ile işaretleme yapıyor. Görevliler ayrıca, yuvaların etrafını tahta çubuklar ve uyarıcı levhalarla çevirerek korumaya alıyor.

        4

        Ekiplerin, mayıs ayından bu yana koruduğu yuvalardan çıkan yavrular zorlu yolculuğun ardından mavi sularla buluşuyor.

        5

        Caretta caretta yavrularının kumdan çıkarak denizle buluştuğu anlar görüntülendi.

        6

        DENİZLE BULUŞAN 1000 YAVRUDAN 1 YA DA 2'Sİ ERGİNLİĞE ULAŞABİLİYOR

        EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, Antalya sahillerinin nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar için önemli olduğunu söyledi.

        7

        Belek ve Kızılot'un Avrupa'nın en büyük yuvalama alanları arasında yer aldığına dikkati çeken Polat, "Bu yıl 1952 yuva tespiti yaptık. Bu yuvaların henüz 350'sinden yavru çıkışı oldu. Şu ana kadar yaklaşık 15 bin yavru denizle buluştu. Yuva sayısının 2100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

        8

        Polat, bilgilerini işledikleri yuvaları yavru çıkışları tamamlanınca kontrol etmek amacıyla açtıklarını yuvalarda sıkışan yavruları da kurtardıklarını kaydetti.

        9

        Yuvalardaki yumurtalardan yavru sayılarını tespit ettiklerini vurgulayan Polat," Yaptığımız iş zor ama nesli tükenme tehlikesi altındaki bir hayvana yardım etmek ve yavruların mavi sularla buluşmasına şahitlik etmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

        10

        Denizle buluşan 1000 yavrudan 1 ya da 2'sinin ergin birey haline geldiğini vurgulayan Polat, ergin bireylerin de 15-20 yıl sonra aynı kumsala gelip yuva yaptığını dile getirdi.

        11

        Bu nedenle yavruların denizle buluşmasının çok önemli olduğuna işaret eden Polat, şöyle konuştu:

        "Bu aylarda ATV ve arazi araçlarıyla insanlar sahillere girmemeli. Aksi takdirde yuvalar eziliyor ve yavrular kumun altından çıkamıyor. Ayrıca sahile piknik yapmaya gelenlerin çöplerini toplamaları gerekiyor. Geçen yıllarda çöpler arasında sıkışan ve denize ulaşamayan yavrular bulmuştuk. Bölgede önemli bir duyarlılık oluştu. Turizmciler ve tatilcilerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Sahaya çıktığımız zaman tatilcileri bilgilendiriyoruz."

        12

        Polat, Kızılot'ta bu yıl 7 farklı ülkeden 100'den fazla gönüllü ile çalıştıklarını ve eylül sonuna kadar bölgede görev yapacaklarını söyledi.

