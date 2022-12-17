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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı

Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, podyumunda ünlü bir top modeli ağırladı. İspanyol model Cindy Kimberly, Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 20. yıl özel etkinliğinde podyuma baş manken olarak çıktı

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  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    Dosso Dossi Fashion Show'un düzenlediği defilede kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 manken, ünlü top model Cindy Kimberly'e eşlik etti.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    4 ayrı kıyafet sunan Cindy Kimberly, sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni kazandı. 
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    Kimberly’i izleyenler arasında sevgilisi Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de yer aldı. Delle Alli, defile boyunca sevgilisinin bol bol fotoğrafını çekti.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    Defilenin kapanışını ise Tülin Şahin, iddialı mayolu bir kombin ile gerçekleştirdi.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    TÜRKİYE GÜZELLERİ İLK KEZ PODYUMDA

    Dosso Dossi Fashion Show podyumu tescilli güzelleri de ağırladı. 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcıları ile özel davetlilerin katıldığı defilede kadın, erkek ve çocuk ürünlerinden oluşan 2023 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilendi.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    2023 yılında Miss World’te ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say, Miss Universe’de mücadele edecek Aleyna Şirin ve Türkiye adına Miss Supranational’da yarışacak olan Selin Erberk Gurdikyan da ünlü top model Cindy Kimberly ile podyumda yer aldı.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    “MERHABA TÜRKİYE”

    Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Dele Alli’nin sevgilisi de olan ve daha önce de Türkiye’ye gelen İspanyol Model Cindy Kimberly, düzenlediği basın toplantısına “Merhaba Türkiye” diyerek başladı.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’la birlikte gazetecilerin karşısına çıkan ünlü top model, yeniden Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cindy Kimberly, “Defilelerini izleyerek büyüdüğüm ünlü mankenler Adriana Lima, Miranda Kerr ve Irina Shayk gibi isimlerin yürüdüğü bir podyumda yer almak beni çok gururlandırdı” dedi.
  • Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

    SÜRPRİZLERLE DOLU BİR ETKİNLİK

    Pandemi döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ise 20. yıla özel pek çok sürpriz hazırladıklarını söyledi.

    Geçmişte Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı defileleriyle dünya çapında bir bilinirliğe kavuştuklarını söyleyen Hikmet Eraslan, “Yeniden ünlü bir ismi podyumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 14-19 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlediğimiz Dosso Dossi Fashion Show, 20. yılımızda yine unutulmaz bir etkinliğe imza atacak” dedi.

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