Böyle veda ettiler

Hintli amca bu sefer bakın ne yaptı?



Yakınları tarafından Antalya'dan Karabük'e getirilen Sertel içen Safranbolu'daki Siteler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Burada bekleyen Sertel'in yakınları ve çalışma arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.



Kılınan cenaze namazına Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.