DHA

Antalya'da, bu sabah Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB),bir fabrikada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.