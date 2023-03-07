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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 8 yıl 4 ay hapis cezası
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Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 8 yıl 4 ay hapis cezası

Antalya'da scooterlı 2 gencin ölümüne neden olan şoföre 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Son dakika: Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 8 yıl 4 ay hapis cezası
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AA

Antalya'da scooterdaki 2 gence çarparak ölümüne neden olan sürücü 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Muhammet Can G, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, yaşamını yitiren gençlerin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki avukatları, sanığın sosyal medya hesabından paylaştığı drift yaptığı ve hızlı araç kullandığı anları gösteren videoları mahkemeye delil olarak sundu.

Mahkeme başkanı, gelen bilirkişi raporunda sanık ve scooterı kullanan Mahmut Yağız Balcı'nın asli, Ada Kayahan'ın ise tali kusurlu olduğunun yer aldığını açıkladı.

Müşteki avukatları, muayene ve sigortası olmayan araçla trafiğe çıkıp hız yapan sanığın, kaza anında da telefonla elindeyken konuştuğunu öne sürdü.

Kazada ölen gençlerden Ada Kayahan'ın annesi Sevim Kayahan, 28 Mart'ta 18 yaşına girecek kızlarının oy kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kızının hız tutkunu biri yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Kayahan, "Hiçbir çocuk annesinden önce ölmesin. Benim kızım anne olamayacak ama sanık ileride baba olabilir. Hız cinayetine emsal karar verin. Canım kızım doğum günün kutlu olsun o benim meleğimdi." dedi.

Mahmut Yağız Balcı'nın babası Ali Balcı da "Ben ve eşim, ömrümüzün geri kalanında Kurşunlu Mezarlığı'na gidip oğlumun mezarına su dökeceğiz. Hız tutkunu biri sebebiyle güvenli yol olan yaya yolundan geçen oğlum hayatını kaybetti." diye konuştu.

Anne Ela Balcı, sanığın daha önceden de trafik cezası almasına karşın trafikten men edilmediğini iddia ederek, "Bu nedenle bizim çocuklarımızın ölümüne neden oldu. Bunu basit bir trafik kazası olarak görmüyorum. Ha kafasına silah sıkmışsın ha hızla gelip öldürmüşsün. Hiçbir fark yok. Bu kasten adam öldürmedir." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçunun üst sınırından cezalandırılmasını ve her hangi bir indirim uygulanmamasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Muhammed Can G, pişman olduğunu dile getirerek ailelere başsağlığı diledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verdi. Heyet sanığın cezasında indirime gitmedi.

"BAĞIRA BAĞIRA 'GELİYORUM' DİYEN BİR CİNAYETTİR"

Duruşma sonrası gözyaşları içerisinde gazetecilere açıklama yapan baba Murat Kayahan, kendilerine süreç boyunca destek veren herkese teşekkür etti.

Sanığın sadece son bir yıl içinde bile çok sayıda trafik cezası aldığını ileri süren Kayahan, "Tüm bunlar yetmezmiş gibi bizim iki yavrumuzu yaşamdan kopardı. Bu kişinin yaşamını incelediğinizde bu kesinlikle trafik kazası değil. Bağıra bağıra 'geliyorum' diyen bir cinayettir. Verilen hiçbir ceza bizim acımızı dindirmeyecek." diye konuştu.

OLAY

Muhammet Can G'nin kullandığı 07 BBS 63 plakalı otomobil, 22 Ekim 2022'de Portakal Çiçeği Bulvarı'nda Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scootera çarpmış, kazada Balcı ile yanındaki Ada Kayahan yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Muhammed Can G'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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