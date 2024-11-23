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        Antalya'da seraları hortum ve kuvvetli sağanak vurdu

        Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu. İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu. Kemerağzı'nda üreticilik yapan ve serası zarar gören Şenay Rüzgar, "Seramızda hortum çıktı, ben bu serayı krediyle yaptırdım hala kredim ödenmedi, telef olan ürünlere mi yanayım seralarımın yerle bir olmasına mı yanayım" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:42
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        Antalya'da seraları hortum vurdu
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        Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

        AA'nın haberine göre, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde hortuma dönüştü.

        İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

        Sabah seralarına giden çiftçiler zararı görünce üzüntü yaşadı. Seralarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

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        Erkal, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısını hatırlattı.

        Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirten Erkal, "Bazı yerlerde sel ve taşkınlar oldu. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

        Belek Mahallesi'ndeki bazı site, villalar ve yolları su bastı, araçlar su basan yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınıyla karşılaşan villa ve site sakinleri su motoruyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

        İHA'nın haberine göre, Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kara, dün gece saat 21.00 sıralarında büyük afet yaşandığını belirterek, "Mahsullerimiz perişan halde, üretici 5 yıl geri gitti, hortum yarım saat sürdü önce saat 20.00'de sonra saat 21.00 sıralarında geldi. Yaklaşık 80 dönüm üzerinde sera kullanılamaz halde, domates biber patlıcan gibi ürünler ekiliydi ortalama 150 milyon liranın üzerinde zarar var, bulunduğumuz yer 18 dönüm burayı bile 50 milyon liraya yaptıramayız" dedi.

        Mustafa Yılmaz isimli üretici ise hasarlarının büyük olduğunu belirterek, "Buradaki amacımız üretmek, üretime devam edebilmemiz için destek almak zorundayız, benim bu 8 dönüm araziyi yeniden ayağa kaldırmam 5-6 milyon lira, bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil" diye konuştu.

        Kemerağzı'nda üreticilik yapan ve serası zarar gören Şenay Rüzgar ise bütün hayallerinin hortumla sona erdiğini söyledi. Serayı krediyle yaptıklarını söyleyen Rüzgar, "Seramızda hortum çıktı, ben bu serayı krediyle yaptırdım hala kredim ödenmedi, telef olan ürünlere mi yanayım seralarımın yerle bir olmasına mı yanayım. 18 dönümün hepsi gitti, destek çıkmazsa çiftçi bitti arkamızda durulmazsa yeniden ayağa kalkamayız, bu işin içinden çıkmam mümkün değil burası benim 4,5 dönüm krediyle satın aldık krediyle yaptık, şu anda battık, 5 milyon zararım var" dedi.

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