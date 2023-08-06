Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı
Antalya'da etkili olan sıcaklık ve nemden dolayı vatandaşlara sokaklara çıkamadı. Eyyam-ı bahurun etkisiyle sokaklar boş kaldı
Antalya'da sıcak hava ve nem oranındaki yükseklik nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, kentin üzeri nem bulutuyla kaplandı.
Yazın en sıcak ve bunaltıcı günleri olarak nitelendirilen eyyam-ı bahur sıcaklıkları Antalya'da etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 31 ve nem oranı ise yüzde 85 olarak ölçüldü.
Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahilinden denize girmeyi tercih etti.
Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.