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Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyelinin cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün gece tekneden denize düşüp kayboldukları bildirilen Suriye uyruklu 2 göçmenin cansız bedenleri bulundu

Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyelinin cesedi bulundu
Tekneden denize düşen 2 Suriyelinin cesedi bulundu
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AA

Sahil Güvenlik ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri denizde, jandarma personeli de Kızılot Mahallesi sahilinde sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Arama çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığının Su altı görüntüleme robotu da kullanıldı.

Suriyeli iki kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Manavgat Örenşehir açıklarında kıyıdan 3 kilometre uzaklıkta bulundu. AA'nın haberine göre; Alanya’nın Okurcalar Mahallesi'nde kıyıya çıkartılan cenazeler Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin Muhammed Elgani (13) ve Mahmut Elşeyh'e (18) ait olduğu belirlendi. ​​​​​​​

Otobüs ile Kızılot Mahallesi'ne gelen Suriyelilerden bir grubun açıkta bekleyen tekneye yüzerek gittiği ancak teknede çıkan anlaşmazlık yüzünden denize atlamaya zorlandıkları iddia edilmişti.

Yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber vermiş, olay yerine gelen görevliler 13 Suriye uyrukluyla karşılaşmıştı. Hipotermi belirtileri gösteren 3 göçmen Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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