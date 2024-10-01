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        Haberler Ekonomi Turizm Antalya'da turist rekoru - Turizm Haberleri

        Antalya'da turist rekoru

        Antalya bu yıl, 9 ayda 14 milyondan fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:31
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        Antalya'da turist rekoru
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        Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya bu yıl 9 ayda 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı.

        Kente gelen turist sayısındaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oldu.

        9 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sıradaki yerini bu sene de korudu.

        Antalya'ya en çok ziyaretçi 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya'dan gelirken, Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

        Bu ülkeleri sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

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