Şüpheli ölümü! Klima soğuk ayarında bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi 1988 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’dan (40) ailesi uzun süre haber alamayınca kızlarının Afrika’daki arkadaşına o da Antalya’daki bir başka arkadaşını arayarak durumu bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis, Demchenko’yu hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördü. Sağlık ekipleri, Demchenko’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

KLİMANIN SOĞUKTA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Evde inceleme yapan polis, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin yaptığı ilk incelemelere göre Demchenko’nun vücudunda herhangi bir kesi izine rastlanılmadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirtilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.