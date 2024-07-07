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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da yerleşim yerleri yakınında orman yangını | Son dakika haberleri

        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:28
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        Termometrelerin bugün 41 dereceyi gördüğü Antalya'da orman yangını çıktı.

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        Yangın, Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda saat 13.00 sıralarında başladı.

        Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bazı sera ve bahçelere sıçradı.

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        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

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        #Antalya
        #orman yangını
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