Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Giriş: 07.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:28
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Termometrelerin bugün 41 dereceyi gördüğü Antalya'da orman yangını çıktı.
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Yangın, Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda saat 13.00 sıralarında başladı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bazı sera ve bahçelere sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.