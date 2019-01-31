Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumdan bir gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasından yaralanan Şerife Yumşak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Yumşak ile birlikte Antalya'daki fırtına ve hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp üniversite öğrencisi Buse ise aranıyor.

FIRTINADA TAHTA PARÇASI ÇARPTI

AA'nın haberine göre, Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde, hortum felaketinden bir gün önce 23 Ocak'ta evinin çatısına çıkan 39 yaşındaki Şerife Yumşak, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan Yumşak, 24 Ocak'ta hastanenin hortumdan zarar görmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. 6 gün yoğun bakımda kalan Yumşak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yumşak'ın cenazesinin Konya'da defnedileceği belirtildi.

'VEFATLA HABERİMİZ OLDU'

Kemer Kaymakamlığına vekaleten bakan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Şerife Yumşak'ın Kemer'de meydana gelen hortum olayından bir gün önce rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandığını ifade etti. Olayın resmi kayıtlara başta afet sonucu yaralanma olarak geçmediğini söyleyen Köten, "Olaydan kişinin vefatıyla haberimiz oldu, kaza resmi kaynaklara iletilmemiş. Mahalle muhtarı bize ve resmi kaynaklara verdiği bilgide vefatın rüzgar kaynaklı olduğunu söyledi. Kişi yaralanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırılmış" dedi.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Antalya'da meydana gelen fırtına ve hortumda mevsimlik tarım işçisi 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir ve 3 çocuk annesi Şerife Yumşak ile ölü sayısı 3’e yükselmiş oldu.

BUSE İÇİN ARAMA TEKRAR BAŞLADI

Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 8'inci günde Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. DHA'nın haberine göre, Çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri ile İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, AFAD ve AKUT ekiplerinin de aralarında bulunduğu 94 kişilik personel katıldı. 'TCSG Yaşam' gemisi ve 'TCSG 105' botuyla denizden destek verilen aramalarda, 3 arama- kurtarma ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. Ekipler, çalışmalara başlamadan önce koordinasyon toplantısı yaparak, durum değerlendirmesinde bulundu.

ACILI BABA DA TAKİP EDİYOR



Hem denizde hem de Ağva Deresi'nde sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılıyor. İlk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları takip ediyor.



DSİ EKİPLERİ BENTLERİ KIRDI



Arama- kurtarma çalışmalarına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ise su seviyesini düşürmek için Ağva Deresi'ndeki bazı bentleri iş makineleriyle kırdı. Ekipler, su seviyesinin düşmesinin ardından derede daha detaylı arama yapacak.

Ağva Deresi'ndeki arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, arkadaşları da Kader Buse Acar için sosyal medyada destek sayfası açtı. Arama çalışmalarından görüntüleri ve basında çıkan haberlerin kupürlerini paylaşan arkadaşları, Buse'nin okulunda katıldığı bazı etkinliklerde şiir okuduğu anlardan görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde; Kader Buse Acar'ın, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile Atatürk'ü Anma Günü'nde şiir okuduğu anlar yer alıyor.