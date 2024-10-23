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        Haberler Yaşam Antalya'dan yolcu edilen 'Altın' Libya, 'Gümüş' Tunus kıyılarında

        Antalya'dan yolcu edilen 'Altın' Libya, 'Gümüş' Tunus kıyılarında

        Akdeniz sahillerinde uydu izleme cihazı takılarak temmuz ayında Manavgat Kızılot sahilinden denize bırakılan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarından 'Altın' Libya kıyılarına, 'Gümüş' ise Tunus kıyılarına gitti. Bu yıl Kızılot'ta 2 bin 500 yuvadan 100 bin yavru deniz kaplumbağası da denize ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:06
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        Antalya'dan yolcu edildi! 'Altın' Libya, 'Gümüş' Tunus kıyılarında
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        Nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından Manavgat ilçesi Kızılot kumsalında, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG iş birliğiyle nisan ve eylül ayları arasında yürütülen 'Miner Turtle Projesi' kapsamında 2 bin 500 yuva tespit edildi.

        Yaklaşık 100 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu. 10 okuldan 800'e yakın öğrenciye ise çevre bilinci aşılandı, deniz kaplumbağaları hakkında eğitimler verilerek gelecek nesiller için farkındalık çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında 18 uluslararası ve 48 ulusal gönüllüyle doğayı korumak için ortak çalışmalar yürütüldü.

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        Diğer yandan, proje kapsamında Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda uydu izleme cihazı takılıp geçen temmuz ayında denize bırakılan 'Altın' ve 'Gümüş' isimli kaplumbağalar da Akdeniz'de binlerce kilometre yol yapıp, kışlama alanı Kuzey Afrika kıyılarına gitti.

        Altın'ın ilk durağı Bozyazı Kumsalı oldu. Burada bir süre mola veren Altın, küçük molalarla Afrika'nın kuzeyine doğru ilerleyerek Libya'nın Tobruk kıyılarına yaklaştı. Yoluna doğu yönünde devam eden Altın, yine Libya'da Kirissah kıyılarına ulaşarak göç yolculuğunu tamamladı. Altın'ın zorlu yolculuğu 3 bin 633 kilometre sürdü.

        Gümüş ise rotasını doğrudan Akdeniz açıklarına çevirdi. Yunanistan'ın Karpathos Adası'nda kısa bir mola veren Gümüş, İtalya'nın Sicilya Adası'na doğru yola devam etti. Son hafta içerisinde Tunus'un Hammamet Körfezi'ne ulaşan Gümüş, zamansal olarak bakıldığında kışlama alanına ulaşmış oldu. Gümüş yolculuğu boyunca toplam 4 bin 760 kilometre yol katetmiş oldu.

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        Miner Turtle Proje Koordinatörü Biyolog Fatih Polat, carettaların yolculuğuna ilişkin verilerin, deniz kaplumbağalarının denizdeki durumları hakkında bilgi alınması için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Bu veriler türlerin göç yolları, beslenme ve kışlama alanları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Aynı zamanda türün kaç kilometre yol aldığını, hangi sularda dolaştığını ve hangi ülkelere gittiğini de görebiliyoruz" dedi.

        "KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        TÜPRAG Sürdürülebilirlik ve Çevre Grup Müdürü Jale Şakıyan Ateş, projenin önemine ilişkin şöyle konuştu:

        "Proje sayesinde büyük bir farkındalık oluştu. Deniz kaplumbağaları gibi sembol türler, biyolojik çeşitliliğin ve doğanın incelikli dengesinin temsilcisidir. Onların korunması, sadece tek bir türü değil, aynı zamanda deniz ekosisteminin tamamını güvence altına almak anlamına gelir. TÜPRAG olarak doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla hem ekonomik büyüme hem de çevresel korumanın dengesini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

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        #caretta caretta
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