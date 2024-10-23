Antalya'dan yolcu edilen 'Altın' Libya, 'Gümüş' Tunus kıyılarında

Nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından Manavgat ilçesi Kızılot kumsalında, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG iş birliğiyle nisan ve eylül ayları arasında yürütülen 'Miner Turtle Projesi' kapsamında 2 bin 500 yuva tespit edildi.

Yaklaşık 100 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu. 10 okuldan 800'e yakın öğrenciye ise çevre bilinci aşılandı, deniz kaplumbağaları hakkında eğitimler verilerek gelecek nesiller için farkındalık çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında 18 uluslararası ve 48 ulusal gönüllüyle doğayı korumak için ortak çalışmalar yürütüldü.

Altın'ın ilk durağı Bozyazı Kumsalı oldu. Burada bir süre mola veren Altın, küçük molalarla Afrika'nın kuzeyine doğru ilerleyerek Libya'nın Tobruk kıyılarına yaklaştı. Yoluna doğu yönünde devam eden Altın, yine Libya'da Kirissah kıyılarına ulaşarak göç yolculuğunu tamamladı. Altın'ın zorlu yolculuğu 3 bin 633 kilometre sürdü.

Diğer yandan, proje kapsamında Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda uydu izleme cihazı takılıp geçen temmuz ayında denize bırakılan 'Altın' ve 'Gümüş' isimli kaplumbağalar da Akdeniz'de binlerce kilometre yol yapıp, kışlama alanı Kuzey Afrika kıyılarına gitti.

Gümüş ise rotasını doğrudan Akdeniz açıklarına çevirdi. Yunanistan'ın Karpathos Adası'nda kısa bir mola veren Gümüş, İtalya'nın Sicilya Adası'na doğru yola devam etti. Son hafta içerisinde Tunus'un Hammamet Körfezi'ne ulaşan Gümüş, zamansal olarak bakıldığında kışlama alanına ulaşmış oldu. Gümüş yolculuğu boyunca toplam 4 bin 760 kilometre yol katetmiş oldu.

REKLAM

Miner Turtle Proje Koordinatörü Biyolog Fatih Polat, carettaların yolculuğuna ilişkin verilerin, deniz kaplumbağalarının denizdeki durumları hakkında bilgi alınması için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Bu veriler türlerin göç yolları, beslenme ve kışlama alanları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Aynı zamanda türün kaç kilometre yol aldığını, hangi sularda dolaştığını ve hangi ülkelere gittiğini de görebiliyoruz" dedi.