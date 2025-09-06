Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan kimdir? İlker Arslan kaç yaşında, nereli?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hayatı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ı görevden uzaklaştırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı. Peki İlker Arslan kimdir? Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hayatına dair bilgiler…

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.