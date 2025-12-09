Aralık ayında o kentte denize girip güneşlendiler
Antalya'da yaşayanlar, aralık ayında güneşli havayı görünce sahile geldi. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları, karlı dağların çevrelediği Akdeniz'in sularına girerken; bazıları da güneşlendi
Geçen hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, hafta başından itibaren güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı. Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.
TERMOMETRE 22'Yİ GÖSTERDİ
DHA'daki habere göre hava sıcaklığının 22 dereceyi gördüğü kentte yaşayanlar, güneşli havayı görünce Konyaaltı Sahili'ne geldi.
DENİZ SUYU SICAKLIĞI 21 DERECEYDİ
Sahile gelenlerin bazıları, sıcaklığı 21 derece olan denize girdi. Sahile gelenlerden bazıları da kumsalda uzanıp güneşlendi.
SICAKLIK 5 GÜN SÜRECEK
Sahil bandında yürüyüş yapanlar da görüldü. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte 5 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.