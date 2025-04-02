Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herford Caddesi'nde alkol alan Denizhan Deniz (23) ve Uygar Özen, saat 05.00 sıralarında bulundukları yere Mahmut Eren Yılmaz'ı davet etti.

MEYVE BIÇAĞIYLA DEFALARCA BIÇAKLADI DHA'daki habere göre bir süre sonra aralarında çıkan tartışma yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yılmaz, Deniz ve Özen'i meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, Denizhan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Yaralı Özen de sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar Özen, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.