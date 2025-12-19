Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alındı.

EK İFADELERİ ALINDI

DHA'daki habere göre görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadeleri, dün Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alındı.

"YÜZLEŞEREK GEREKLİ SAVUNMAMI YAPACAĞIM"

Muhittin Böcek, ifadesinde; eski gelini Zeynep Kerimoğlu'na 1 adet daire geçişi ve seçim propaganda çalışmaları için A.R. isimli şirkete Yusuf Y. tarafından para ödenmesi iddialarıyla suçlandığını belirterek, "Yusuf Y.'nin beyanı çerçevesinde benzer nitelikteki hususlarla ilgili tespit yapılan eylemler sebebiyle yargılama aşamasında beyan veren şahıslarla da yüzleşerek gerekli savunmamı yapacağım.

Üzerime atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve ekonomik gücü düşünüldüğünde, alt personelin yapmış olduğu eylemlerden haberdar olmam beklenemez. Şahsımla ilişkilendirilen hususlar hakkında bilgi sahibi olmam ancak belirtmiş olduğum üzere alt seviyede görevli bürokratların benim adımı kullanarak maddi menfaat ya da suçlamış olabileceği bir hususum bu konuda yoktur.