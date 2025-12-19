Habertürk
        Antalya haberleri: Muhittin Böcek ek ifade verdi! Gelini için tahliye kararı | SON DAKİKA HABER

        Muhittin Böcek ek ifade verdi! Gelini için tahliye kararı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu Muhittin Böcek'in son ifadesi alındı. Böcek, ifadesinde, "Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve ekonomik gücü düşünüldüğünde, alt personelin yapmış olduğu eylemlerden haberdar olmam beklenemez" dedi. Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla bugün tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:44
        Muhittin Böcek ek ifade verdi! Gelini tahliye oldu
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alındı.

        EK İFADELERİ ALINDI

        DHA'daki habere göre görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadeleri, dün Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alındı.

        "YÜZLEŞEREK GEREKLİ SAVUNMAMI YAPACAĞIM"

        Muhittin Böcek, ifadesinde; eski gelini Zeynep Kerimoğlu'na 1 adet daire geçişi ve seçim propaganda çalışmaları için A.R. isimli şirkete Yusuf Y. tarafından para ödenmesi iddialarıyla suçlandığını belirterek, "Yusuf Y.'nin beyanı çerçevesinde benzer nitelikteki hususlarla ilgili tespit yapılan eylemler sebebiyle yargılama aşamasında beyan veren şahıslarla da yüzleşerek gerekli savunmamı yapacağım.

        Üzerime atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve ekonomik gücü düşünüldüğünde, alt personelin yapmış olduğu eylemlerden haberdar olmam beklenemez. Şahsımla ilişkilendirilen hususlar hakkında bilgi sahibi olmam ancak belirtmiş olduğum üzere alt seviyede görevli bürokratların benim adımı kullanarak maddi menfaat ya da suçlamış olabileceği bir hususum bu konuda yoktur.

        Bu konuda bir denetim ihmali yaptığımı düşünmüyorum. İştirak şirketleri üzerinden bürokratların yüksek mahiyetlerinin de benimle ilişkilendirilmemesi gerektiğini düşünmekteyim. Her ne kadar belediyeyle de ilişkili olsa bu şirketlerin çoğunun ayrı ve bağımsız yönetim kadroları vardır" diye konuştu.

        "İDDİA EDİLEN RAKAMLARA TENEZZÜL EDECEK BİRİ DEĞİLİM"

        Çeşitli iş insanlarıyla doğrudan iletişim kurup, bunlardan belirtilen miktarda para talep ettiği ya da oğlunu yönlendirdiğine ilişkin beyanların hiçbirini kabul etmediğini aktaran Böcek, "Çünkü 1994 yılından beri üst düzey kamu hizmeti yürütmekteyim. Bu hizmetlerim, ailemden de gelen ve nesil olarak Antalya'nın yerlisi bir kişi konumundayım.

        Ailem ve benim maddi varlığım, durumum ortadadır. Bir şekilde belediyeyle ilişki içerisinde olan bu şahısların, kişisel mal varlığım karşısında iddia ettiği rakamlara tenezzül edecek bir kişi değilim. Yine oğlum doğduğu andan itibaren ben belediye başkanıyım" dedi.

        GELİNİ VE 2 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

        Tutuklu şüphelilerden Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla bugün tahliye edildi.

        #Antalya
