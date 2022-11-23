Uber Taksi, Antalya´da hizmete girdi 



ANTALYA, (DHA) Global teknoloji platformu Uber, İstanbul, Ankara ve İzmir´den Antalya´da hizmete girdi. Antalya´da yaşayanlar 22 Kasım 2022 itibariyle uygulama üzerinden Uber Taksi çağırabilecek. Uber, İstanbul, Ankara ve İzmir´den sonra Antalya´da sarı taksiler ile hizmet vermeye başlayarak Uber Taksi ürünü ile Türkiye´deki faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. "YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK"Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi´nin, İstanbul, Ankara ve İzmir´in ardından, Antalya´da faaliyete başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Uber teknolojisinin hem Antalyalılara hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde başka yeni şehirlere de Uber Taksi ürünü ile açılmayı arzu ediyoruz" dedi. Uber Antalya´ya gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına yalnızca Antalya´da geçerli 70 TL´ye kadar bir (1) adet ücretsiz Uber Taksi yolculuğu hediye ediyor. Tüm Uber kullanıcıları MERHABAANTALYA kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2022-11-23 11:08:29



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