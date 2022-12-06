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(ÖZEL) Allahyar Seyyadmenes: Fenerbahçe'de konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım

DHA

(ÖZEL) Allahyar Seyyadmenes: Fenerbahçe'de konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım


"Zorya'daki performansımın ardından birçok teklif geldi"
"Performansımızı yükseltebilirsek tekrar hedeflediğimiz yerlere gelebiliriz"
"Dünya Kupası'na gidememek benim için zor ve üzücü oldu"Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Hull City'nin İranlı futbolcusu Allahyar Seyyadmenes, "Türkiye'ye geldiğimde ben de daha fazla oynamak istiyordum. Daha fazla oynayabileceğimi de düşünüyorum. Burada anlatmak istemeyeceğim, konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım" dedi.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Regnum Carya'da yaptığı kamp çalışmalarının ardından İngiltere'ye geri döndü. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda İngiliz ekibinde görev yapan Allahyar Seyyadmenes, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kampın kendileri için iyi geçtiğini ifade eden Allahyar Seyyadmenes, "Kamp takım için güzel geçiyor. Kendimizi, zayıf noktalarımızı geliştirmek, takım problemlerini geliştirmek için güzel bir fırsattı. Takım arkadaşlarım kampı verimli geçiriyor. Ben şu anda sakatlıktan dönüyorum. Dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyorum. Regnum'da her şey çok güzel. Çalışanlar çok sıcak. Antrenman tesisleri oldukça iyi. Winter Football Series'de maçlar da yapıyoruz. Bu yüzden burada iyi zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
"ZORYA'DAKİ PERFORMANSIMIN ARDINDAN BİRÇOK TEKLİF GELDİ"
Ukrayna ekibi Zorya'da gösterdiği performansın ardından birçok teklif aldığını belirten Allahyar, "Zorya'da iyi bir performans sergiledim. Bunun üzerine farklı ülkelerden birçok teklif geldi. Hull City de bunlardan bir tanesiydi. Önce kulüp başkanımızla konuşuldu. Güzel bir görüşme oldu. Sonrasında transferim gerçekleşti. Ben zaten İngiliz futbolunu seviyorum. Burada çok mutluyum. Benim için Hull City Kulübü'ne transfer olmam iyi oldu" diye konuştu.
"PERFORMANSIMIZI YÜKSELTEBİLİRSEK TEKRAR HEDEFLEDİĞİMİZ YERLERE GELEBİLİRİZ"
Dünya Kupası arasının kendileri için iyi olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu, "İngiltere Championship güzel ve zor bir lig. Ben de zor olmasını ve sıkı çalışmayı seviyorum. Lige bu sene iyi başladık. Ancak 5 maçın ardından problemler yaşamaya başladık. Performans grafiğimiz aşağı doğru gitti. Liglere Dünya Kupası nedeniyle ara verildi. Bu ara bizim için iyi oldu. Yeni bir hocamız var. Yeni bir mantalite getirdi. Bu arada iyi çalışıp, lige iyi başlamak istiyoruz. Hala 25 maçımız var. Dolayısıyla performansımızı yükseltebilirsek tekrar hedeflediğimiz yerlere gelebiliriz" şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE'DE KONUŞMAK İSTEMEYECEĞİM SEBEPLERDEN DOLAYI FORMA ŞANSI BULAMADIM"
Fenerbahçe'de farklı sebeplerden dolayı yeterli forma şansı bulamadığını söyleyen Allahyar, "Türkiye'ye geldiğimde ben de daha fazla oynamak istiyordum. Daha fazla da oynayabileceğimi düşünüyorum. Burada anlatmak istemeyeceğim, konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım. Şimdi buradayım. Yakın gelecekte hedefim Hull City'de başarılı olmak. Özellikle bu sezonu olabildiğince iyi yerde bitirmek" dedi.
"JORGE JESUS'A FENERBAHÇE'DE İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile çalışmış olsaydı, performansının farklı olup, olmayacağı ile ilgili gelen bir soru üzerine Allahyar, şöyle konuştu:
"Zorya'dan Fenerbahçe'ye döndüğüm zaman Jesus orada değildi. Dolayısıyla kendisiyle hiç çalışma şansım olmadı. Eğer onunla çalışsaydım nasıl olurdu bilmiyorum. Kendisine Fenerbahçe'de iyi şanslar diliyorum."
Kendisine uzun vadeli hedefler koymadığının altını çizen Allahyar Seyyadmenes, "Ben genel olarak kariyerimi düşünürken, anı düşünen biriyim. 2 ya da 3 yıl sonrası için kafamda fazla hedefler koymam. Tabii ki bazı hedeflerim var. Ancak şu anda Hull City ekibine odaklandım" dedi.
"DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMEK BENİM İÇİN ZOR VE ÜZÜCÜ OLDU"
Dünya Kupası'nda görev yapamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Allahyar, sözlerini şöyle noktaladı:
"Sakatlığım nedeniyle Dünya Kupası'na gidemedim. 21 yaşında Dünya Kupası'na gidebilmek benim için önemliydi. Dolayısıyla bu benim için zor ve üzücü oldu. Şimdi ileriye bakıyorum. Sıkı çalışıp, sakatlığımı atlatmak istiyorum. Dünya Kupası'nda bir favorim yok. Maçları izleyip, keyif almaya çalışıyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Allahyar Seyyadmenes'in açıklamaları
Allahyar'ın antrenman görüntüleri
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN
2022-12-06 10:27:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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