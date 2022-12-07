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Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 kaybetti

DHA

Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 kaybetti


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'ya gelen İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series Turnuvası'nda Antalyaspor ile İtalya Serie A takımlarından Napoli hazırlık maçında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakaya hızlı başlayan İtalya temsilcisi Napoli, 8'inci dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İtalya ekibi, 14'üncü dakikada Matteo Politano'nun golüyle farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha dinç çıkan Antalyaspor, 55'inci dakikada Admir Mehmedi'nin kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. 60'ncı dakikada Napoli, Giacomo Raspadori'nin kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederken, skoru 3-1'e getirdi. Mücadelenin 87'inci dakikasında ceza alanının hemen dışında kazanılan frikikte topun başına geçen Hakan Özmert, meşin yuvarlağı 3-2'ye taşıdı. İkinci yarıda iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine giderken, maç 3-2 Napoli'nin üstünlüğüyle sona erdi.
LUCIANO SPALLETTI'YE AKREP PLAKETİ
Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin, maç öncesinde Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye takımın simgesi olan akrep temalı plaket verdi. Spaletti, maç öncesinde taraftarlarla selfie çekerken, hakemlerle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK TAKİP ETTİ
Mücadeleyi Regnum Carya Hotelleri sahibi ve eski Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de locasında izledi. Öztürk'e stadyum girişinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ali Şafak Öztürk, mücadeleyi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile birlikte takip ederken, bol bol sohbet ettiği gözlendi.
TEKNİK DİREKTÖRLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Antalyaspor ile Napoli arasında oynanan hazırlık maçına Süper Lig teknik direktörleri yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleyi Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut maçı tribünden takip etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-12-07 22:44:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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