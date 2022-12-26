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(ÖZEL) Seyit Battal Ay olimpiyatta kick boks branşında altın madalya hedefliyor

DHA

(ÖZEL) Seyit Battal Ay olimpiyatta kick boks branşında altın madalya hedefliyor


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)Kick Boks Büyükler Milli Takım Sporcusu Seyit Battal Ay (21), merakla başladığı kick boks branşında 12 kez Türkiye, 3 kez Avrupa Kupası, 1 kez Avrupa şampiyonu ve 2 kez dünya 3'üncüsü oldu. Kick boksun branş olarak olimpiyatlara eklendiğini aktaran Ay, "2023'te Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya getireceğime inanıyorum" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Seyit Battal Ay, 8 yaşında Gaziantep'te yaşadığı sırada satranç kursuna gitti. Kursun alt katındaki salonda çocukları gören Ay, merakla girdiği kick boks salonunda yaşıtlarıyla birlikte kick boks antrenmanlarına katıldı. Seyit Battal Ay, yeteneğinin fark edilmesi üzerine eğitmenleri tarafından profesyonel salona alındı.10 yaşında Sivas'ta girdiği yarışmada bölgede birinci olan Ay, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. Zamanla kendini geliştiren Seyit Battal Ay, 10 kez Türkiye şampiyonu, 3 kez de Avrupa Kick Boks Kupası Şampiyonu oldu. 2018 yılında Macaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde eden Seyit Battal Ay, 2021 Ekim ayında İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.
2022 yılında katıldığı yarışmalar hakkında bilgi veren Seyit Battal Ay, "Bu yıl Ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Mart ayında düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 60 kilogram Büyük Erkekler branşında dünya 3'üncüsü oldum. Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonu olarak Büyükler Milli Takımı'nda ülkemi temsil etmeye hak kazandım. Konya'da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 60 kilogram branşında şampiyon olarak ülkemi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye tekrar hak kazandım. Antalya'da düzenlenen Büyükler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi oldum" dedi.
"SÖZ KONUSU BAYRAK"
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kick boks branşını tanıdığını dile getiren Seyit Battal Ay, olimpiyatlarda ilk kez bu branşta yarışılacağını anlattı. Avrupa ve dünya yarışmalarında birçok derece elde ettiğini belirten Ay, yeni hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Hedefim 2023'te düzenlenecek olimpiyatlarda ülkeme altın madalya kazandırmak. Olimpiyata elimizden geldiğince her şekilde hazırlanıyorum. Sonuçta hırsımız isteğimiz, bayrak olunca hiçbir şey bunun önüne geçemiyor. Emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. İlk Avrupa Olimpiyat Oyunları'nda kick boks branşında altın madalya getireceğime inanıyorum. Bizim branşımızla ilgilenen küçüklere sporu bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizim branşımız gelecekte çok iyi yerlerde olacak" diye konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Isınma hareketlerinden görüntü
Antrenman Görüntüleri
Seyit Battal Ay'ın açıklamaları
Madalyalar arasında antrenman görüntüsü
DHA-Spor Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-12-26 13:03:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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