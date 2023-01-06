Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz (2)

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YENİ EVLERİ İNCELEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısının ardından büyük yangında dumanın içinde kalıp, 1 hafta yoğun bakımda tedavi gören Ayşe Akça'nın (71) evine ziyarette bulundu. Bakan Kurum, daha sonra Rıfat Akça'nın evine geçti. Yeni evleri inceleyen Kurum, eşya eksikleriyle ilgili taleplerin hemen çözülmesi için talimat verdi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-01-06 16:13:14



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