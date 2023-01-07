Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı

DHA

Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ 4´üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da son 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı. Ölçümlerin başladığı 1930'dan bu yana daha önce 1960'ta 18,8 derece ölçülen maksimum sıcaklık ortalaması, aralık ayında 19,1'e ulaştı.
Yurt genelinde geçen yıl Aralık ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar arttı. Turizm kenti Antalya'da da ay boyunca etkili olan sıcak hava nedeniyle ortalama sıcaklık, mevsim normali olan 1,7 derecenin 2 derece üzerine çıkıp, 13,7 dereceye ulaştı. Kentte aralık ayında ölçülen en yüksek sıcaklık, 22,2 dereceye ulaşırken en düşük ise 4,2 derece oldu.
Ölçümlerin yapıldığı 1930'dan bu yana kentte maksimum sıcaklık ortalaması, daha önce 1960'ta 18,8 derece ölçülürken 92 yıl sonra rekor kırıldı. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği geçen ay maksimum sıcaklık ortalaması, 19,1 dereceye ulaştı.
Aralık ayının sıcaklık bakımından yüksek seyrettiğini belirten Meteoroloji 4´üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Aralık ayı boyunca açık ve az bulutlu hava hakimdi. Yağışlarımız mevsim normallerinde oldu ancak yer yer özellikle batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar da aldık. Genel itibarıyla sıcak ve az yağışlı bir ay olarak kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arşiv bilgilerimize baktığımızda, aralık ayının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Aralık ayı ortalama sıcaklığımız 13,7 oldu" dedi.
Sıcaklık bakımından yeni rekor kırıldığını söyleyen Gültekin, "Uzun yıllar maksimum sıcaklık ortalaması 16,7 derece. Bu durum uzun yıllara göre maksimum sıcaklığın 2,4 derece daha yüksek seyrettiğini gösteriyor. Aralık ayı minimum sıcaklık ortalaması 9.7, uzun yıllarda ise 7,7 derece. Geçen yıl aralık ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 22.2, en düşük ise 4,2 derece oldu. Geçmiş yılların aralık ayı değerlerine baktığımızda ise maksimum sıcaklık ortalaması en son 1960 yılında 18,8 derece ölçülmüştü. Bu sene o değeri de geçerek 19,1 ile tüm zamanların aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunu kırdı" diye konuştu.
Aralık ayında yağış rakamlarının, mevsim normallerinin altında olduğunu kaydeden Gültekin, "Aralık ayı maksimum sıcaklık bakımından yüksek derecelerde seyretti. Ocak ayının ilk haftası ise yağışsız, açık ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ile geçiyor. İkinci haftasında ise yeni bir yağışlı sistemin yaklaştığını görüyoruz. Ülke olarak orta kuşak enlem bölgesinde yer alıyoruz. Hem güneyli hem kuzeyli hava sistemlerinin karşılaştığı bölgedeyiz. Bölgemiz aralık ayında yüksek basınç merkezinin etkisinde kaldı. Bu basınç merkezi de az bulutlu ve yağışsız günlerin habercisi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-01-07 09:26:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
YEREL HABERLER Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
(Görüntülü) ANTALYA - OPERATİON FORTUNA (SERVET OPERASYONU) FİLMİNİN GALASI ANTALYA?DA YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - OPERATİON FORTUNA (SERVET ...
Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune"nin özel gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation ...
Operation Fortuna (Servet Operasyonu) filminin galası Antalya´da yapıldı
YEREL HABERLER Operation Fortuna (Servet Operasyonu) filminin galası ...
(Görüntülü) ANTALYA - BAKAN KURUM &#039;SİZLERE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - BAKAN KURUM 'SİZLERE ...
Bakan Kurum, Manavgat'taki yeni konut inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Manavgat'taki yeni konut inşaatlarını ...
Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAKLARINI AÇIKLADI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" ...
Antalya'da kavga ihbarı için gelen polisi yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da kavga ihbarı için gelen polisi yaralayan ...
Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
Sel mağduru çiftçi, yeniden üretime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sel mağduru çiftçi, yeniden üretime hazırlanıyor
(Görüntülü) SEL MAĞDURU ÇİFTÇİ, YENİDEN ÜRETİME HAZIRLANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEL MAĞDURU ÇİFTÇİ, YENİDEN ÜRETİME ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalyaspor Kulübünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalyaspor Kulübünü ...
Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır
YEREL HABERLER Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır
Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAKLARINI AÇIKLADI-AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Manavgat'ta konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Bakan Kurum, ikinci el konut kampanyası başlatacaklarını açıkladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Kurum, ikinci el konut kampanyası ...
Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
Alanya'da balkonda baygınlık geçiren Alman kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Alanya'da balkonda baygınlık geçiren Alman kadın, ...
(Görüntülü) POLİS MEMURUNU BACAĞINDAN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS MEMURUNU BACAĞINDAN BIÇAKLAYAN ...
(Görüntülü) YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının üçüncü buluşması Antalya'da yapılacak
YEREL HABERLER "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının üçüncü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.