Hazırlık maçında Schalke ile Zürich berabere kaldı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden Bundesliga temsilcisi FC Schalke 04 hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre ekibi FC Zürich ile 2-2 berabere kaldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir otelin sahasında oynanan maçta FC Schalke 04 ile FC Zürich karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısını FC Zürich 1-0 üstünlükle kapattı. Maçın ikinci yarısı ise 2-2 sona erdi. FC Schalke 04'te forma giyen Türk futbolcu Kenan Karaman, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. FC Schalke 04 ve FC Zürich takımlarının Antalya kampı 12 Ocak'ta sona erecek. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçtan detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-01-07 18:07:07



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