Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü için destek çağrısı (3)

TBMM BAŞKANI'NDAN 4 ÜLKEYLE İKİLİ GÖRÜŞME

APA Genel Kurulu'nda TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan, Yemen, KKTC ve Türkmenistan heyetleriyle görüştü. İlk olarak Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Albarkani ile görüşen Şentop, derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olan Yemen ile ikili ilişkilerin daha ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Yemen halkının çektiği acıların son bulması ve bir an önce kalıcı barış, refah ve huzura kavuşması temennisinde bulunan Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız da Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad Muhammed Al Alimi ile Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bir araya gelerek bu desteğimizi en üst düzeyde teyit etti. Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini destekliyor. Yemen'de barışa ve siyasi çözüme, ancak yerleşik uluslararası parametreler ve anayasal meşruiyet çerçevesinde, diyalog yoluyla ulaşılabilir" dedi.

YEMEN'DE SİYASİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Yemen'de geçen yıl ramazan ayında varılan ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların sonuçsuz kalmasından üzüntü duyduğunu da belirten Şentop, "Uzun süredir devam eden ve kötüleşen insani durum karşısında, Yemen'de bir an önce ateşkese geri dönülmesini arzu ediyoruz. Ateşkesin sağlanmasını, siyasi çözüme dönük bir sürecin tekrar başlatılması bakımından da gerekli görüyoruz. Kriz, insani durumu daha da kötüleştiriyor. Yemen halkına desteğimizi ve insani yardımlarımızı geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" diye konuştu.

AZERBAYCAN MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile yapılan görüşmede ise Türkiye ile Azerbaycan arasında süren yakın ilişkilerin yanı sıra, APA kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. TBMM ile Azerbaycan Meclisi arasında daha önceki yıllarda imzalanmış olan iş birliği protokollerinin güncellenmesi konusu gündeme geldi. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik tavırlarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, uluslararası platformlarda konunun gündeme getirilmesi üzerinde durulan görüşmede Şentop, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir. Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor. Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan üçlü bildirisindeki taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

`KKTC'NİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAYA GAYRET SARF EDİYORUZ´

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile yapılan görüşmede ise KKTC'nin Türkiye için her zaman ayrı ve çok özel bir yeri olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, "KKTC'nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun tanınmış, saygın bir üyesi haline gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Şentop, Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde, Ersin Tatar'ın 2021 Nisan ayında ortaya koyduğu vizyonu kuvvetle desteklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin ardından iki devletin müzakerelere başlayabileceğini savunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 77'nci BM Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması yönünde yaptığı güçlü çağrının ardından KKTC'nin her alanda güçlendirilmesi daha da kolaylaşacaktır. KKTC'nin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmaya gayret sarf ediyoruz. Muhataplarımızla yaptığımız bütün görüşmelerde, çözüm için iyi niyetli ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık ve hukuk dışı kısıtlama ve ambargolara işaret ediyor, sona erdirilmelerini talep ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-01-09 17:46:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.