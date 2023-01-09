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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor - Trabzonspor: 5-0

DHA

Alanyaspor - Trabzonspor: 5-0


Engin ATAOĞLU / ALANYA,(DHA)-STAT: Kırbıyık Holding
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Kamil Çetin, Candaş Elbil
ALANYASPOR: Runarsson Furkan Bayır, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efkan Bekiroğlu (Dk.  67 Cavaleiro), Balkovec, Lusamba, Pedro Pereira (Dk. 32 Yusuf Özdemir), Zinedine Ferhat, Ahmed Hassan (Dk. 67 Wilson Eduardo), Efecan Karaca (Dk. 73 Leroy Fer).
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Larsen, Gbamin, Hugo (Dk. 49 Marc Bartra), Eren Elmalı, Bakasetas (Dk. 82 Enis Bardhi), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 63 Yusuf Yazıcı), Naci Ünüvar (Dk. 68 Lahtimi), Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 49 Djaniny)
GOLLER: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 37 ve Dk. 45+7 Ahmed Hassan, Dk. 75 Eduardo, Dk. 78 Yusuf Özdemir (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Wilson Eduardo (Alanyaspor), Vitor Hugo, Bakasetas, Eren Elmalı(Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.14'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Lusamba'nın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Efecan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.
37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Efkan'ın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu bir kez daha tekrar kontrol eden Efkan, pasını Ahmed Hassan'a verdi. Ahmed Hassan'ın penaltı noktası üzerinde dönerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.
45+7'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Efkan, topu altıpasa doğru yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen üstünde müsait durumdaki Ahmed Hassan, topu ağlara gönderdi: 3-0.
Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
75'inci dakikada Eduardo ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasına giren Zinedine Ferhat'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu direkten geri geldi. Pozisyonu iyi takip eden Eduardo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0.
78'inci dakikada gelişen Alanyaspor bir gol daha buldu. Umut'un uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 5-0.
Karşılaşma Alanyaspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin Ataoğlu
2023-01-09 22:24:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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