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Mide fıtığı nedeniyle yemeklerin tadını bile unutan aşçı, Antalya'da sağlığına kavuştu

DHA

Mide fıtığı nedeniyle yemeklerin tadını bile unutan aşçı, Antalya'da sağlığına kavuştu


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)KONYA'da başvurduğu hastanede mide fıtığı tanısı konulan aşçı Sefa Çetiner (45), 5 yıl boyunca 3 ameliyat olmasına rağmen iyileşemedi. Sadece sıvı gıdayla beslenen ve yaptığı yemeklerin tadını bile unuttuğunu söyleyen Çetiner, Antalya'da 4'üncü ameliyatını olup sağlığına kavuştu.
Konya'da 2017 yılında yutma zorluğu ve kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede mide fıtığı tanısı konulan aşçı Sefa Çetiner, 5 yılda 3 kez ameliyat oldu. Yaşadığı zorluklara rağmen şifa bulamadığını belirten Çetiner, bu sürede 77 kilodan 48 kiloya kadar düştü. Sıvı gıdalarla beslenen Çetiner, sosyal medya hesaplarından Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a ulaşıp Antalya'ya geldi. Tetkiklerinde midenin göğüs kafesinde ve yemek borusunun kısa olduğu belirlenen Çetiner, Doç. Dr. Çakır'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.
'48 KİLOYA DÜŞTÜM'
Yaşadığı zorlukları anlatırken sesi titreyen Çetiner, "Hiçbir şey yiyemiyordum. Yediğim her şeyi kusuyordum. Konya ve İstanbul'da geçirdiğim 3 ameliyattan sonra hiçbir şey değişmedi. Ameliyat olduğumla kaldım. Sabaha kadar uyuyamıyordum. İlk ameliyata girdiğimde 77 kiloydum. Bu hastalık boyunca 48 kiloya kadar düştüm. Kimseye belli etmemeye çalışıyordum ama psikolojim de bozulmuştu. Sadece su, çorba, yoğurt gibi besinlerle idare ettim" dedi.
'HİÇBİR YEMEĞİN TADINI HATIRLAMIYORUM'
Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ı sosyal medya hesaplarında görüp ulaştığını belirten Sefa Çetiner, "İnanın aşçı olmama rağmen yemeklerin tadını unuttum. Hiçbir şeyin tadını bilmiyorum. Ayrıca canım hiçbir şey istemiyor. Canım çekmiyor. Bundan sonra önce Allah, sonra Tuğrul hocamın sayesinde ben de yemek yiyebileceğim" diye konuştu.
Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise Konya'da mide fıtığı tanısıyla kapalı yöntemle ameliyata alınan Sefa Çetiner'in şikayetlerinin sürmesiyle 3 ay sonra 2'nci kez ameliyata alınıp bu kez açık cerrahi uygulandığını belirtti. İki ameliyat sonunda şikayetlerinin devam etmesiyle hastanın İstanbul'da bir hastaneye başvurduğunu anlatan Doç. Dr. Çakır, burada yapılan ameliyatta midenin göğüs kafesine girmesini engellemek için diyaframa yama konulduğunu söyledi.
'BESLENMEYE BAŞLADI'
Hastanın birkaç kez yemek borusunun balonlarla genişletilmeye çalışıldığını, ancak sonuç alınamadığını da anlatan Doç. Dr. Çakır, Sefa Çetiner'in kendilerine başvurmasıyla yapılanları anlatarak şöyle konuştu:
"Yaptığımız görüntülemelerde midenin bu kadar ameliyata rağmen hala göğüs kafesi içerisinde olduğunu gördük. Hastanın yemek borusunun ise kısa olduğunu belirledik. Yaptığımız ameliyatta mide dokusunu kullanarak özel yöntemle hastanın yemek borusunu 6-7 santim kadar uzatmaya çalıştık. Daha önceki ameliyatta yapılan yamayı ve metalik tackerları temizledik. Göğüs kafesine giren mideyi yeniden batın içine aldık. Cerrahiden bir gün sonra da hasta beslenmeye başladı. Hastamız 2017 yılından bu yana sadece sıvı gıdalarla beslenmişti. Şimdi ise sıvı ve katı gıdaları rahatlıkla yiyebilir hale geldi. Artık taburcu olmaya hazırlanıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2023-01-10 10:49:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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