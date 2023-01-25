Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,'Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem' başlıklı haberimizi AFAD'ın, depremin merkez üssünü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları, derinliği de 27,77 kilometre olarak düzeltmesi nedeniyle yeniden geçiyoruz. ---------------------------------------ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de, merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.37'de, merkez üssü Antalya Kaş'ın 85,78 kilometre açığında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 27,77 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya
2023-01-25 16:13:37
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