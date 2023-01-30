Otomobilin arkasına tutunan 7 patenlinin tehlikeli yolculuğu

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da patenli 7 genç, bir otomobilin arkasında tutunarak yolculuk yaptı. Bu sırada gençleri görüntüleyen kadın, aracı kullanan arkadaşını, "Arkasından çekil. Fren yapar çocuğun birini ezeriz" diyerek uyardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı'nda yaşandı. Paten yapan bir grup genç, yokuş yukarı üst geçitten geçebilmek için seyir halindeki otomobile tutundu. Başka patenli bir genç ise araca tutunan diğer arkadaşlarına yetişmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Köprü korkuluklarına tutunan başka bir patenli genç de kameralarca görüntülendi. Görüntülerde; aracı kullanan kişi, "Adam görmüyor mu ki bunları?" derken, patencileri cep telefonu ile kaydeden kadın, "Arkasından çekil. Fren yapar, çocuğun birini ezeriz" diyerek arkadaşını uyardı. Uyarının ardından sürücü, şerit değiştirmeye çalıştı. Kente geçen yıl 25 Nisan'da Avni Tolunay Caddesi'nde yaşanan kazada özel halk otobüsüne tutunan 13 yaşındaki Emin A., arka tekerleğin altında kalarak yaşamını yitirdi, arkadaşı İskender O. ise kolundan yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2023-01-30 17:01:12
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