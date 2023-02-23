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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da depremzedeler ihtiyaçlarını 'Gönül Mağazası'ndan karşılıyor

DHA

Antalya'da depremzedeler ihtiyaçlarını 'Gönül Mağazası'ndan karşılıyor


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Antalya'da hayırseverlerin desteğiyle toplanan elbise, ayakkabı, kitap, hijyen ürünleri gibi yardım malzemelerinin toplandığı merkezde kurulan 'Gönül Mağazası'nda, depremzedeler ihtiyaçlarını temin edip, konaklayacakları otel, yurt gibi tesislere gidiyor.   
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar devam ediyor. Kente gelen depremzedelerin kayıtlarının alındığı Antalya Spor Salonu'ndaki koordinasyon merkezinde gönüllü ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan elbise, ayakkabı, iç çamaşırı, mont, temizlik malzemeleri, 'Gönül Mağazası' adı verilen alanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Çoğunlukla gönüllülerin görev yaptığı mağazada, merkeze gelen yardımlar ayrıştırılıp, deprem bölgesine gönderiliyor, bazıları da kente gelenlerin ihtiyaçları için mağazada dağıtılıyor.
Merkezde kaydını yaptıran depremzede, konaklayacağı tesise gitmeden önce mağazadan ihtiyaçlarını karşılayıp, belirlenen ürünleri temin ediyor. Mağazada ihtiyaçları karşılanan depremzede, Antalya ya da çevre ilde misafir edileceği tesise naklediliyor. Merkeze gelen depremzede ailelerin çocukları da bu süreçte kurulan oyun alanlarında eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanıyor.
'DOLULUKTAN ÇEVRE İLLERE TRANSFERİNİ YAPIYORUZ'
Merkezde yapılan çalışmaları ve Gönül Mağazası'nın faaliyetlerini anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "İlimize gelen depremzede misafirlerimizin AFAD kaydı yapıldıktan sonra ihtiyaçlarının karşılanması için Gönül Mağazası oluşturduk. Merkezimizde yerel yönetim, gençler, kurumlar belirlenen idari alanlarda depremzedelere yardım ediyor. Gönül Mağazası'na gelen depremzedeler kaydı yapıldıktan sonra mağazadaki ürün listesinden belirledikleri ihtiyaçlarını reyonlarımızdan temin ediyor. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra otel, yurt, kurum misafirhanelerinde ağırlıyoruz. İlimize gelen her depremzedeyi tesislerimizde misafir ediyoruz. İlimize gelen depremzedeleri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra barınma ihtiyacı için, oluşan doluluktan dolayı Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar Uşak, Denizli gibi çevre illerdeki yurtlara transferini yapıyoruz" diye konuştu.
'ONLARIN YARALARINI SARMAYA KENDİMİZİ ADADIK'
Hayırsever ve gönüllülerin yardımıyla kurumlardaki ekiplerin koordinasyon içerisinde depremzedelere destek verdiğini anlatan Gürhan, "İlimize gelen depremzedelerin temel ihtiyaçlarının ardından misafirlerimizden öğrencilerin kırtasiye, rahatsızlıkları olanlara ilaç, bebek ve çocukların yaş grubuna göre giysi gibi bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gönüllüler, hayırseverler, tüm görevliler depremzede misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, misafirimiz oldukları sürece onların yaralarını sarmaya kendimizi adadık." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-02-23 11:29:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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