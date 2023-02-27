Alanyaspor'da teknik direktör Farioli´ye plaketli veda



Engin ATAOĞLU / ALANYA (Antalya), (DHA) Corendon Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli´nin istifasını kabul etti. İtalyan teknik direktöre veda töreni düzenlendi.

Teknik direktör Francesco Farioli dünkü Galatasaray maçının ardından soyunma odasında futbolcularla vedalaşmış ve sonrasında istifasını sunmuştu. Alanyaspor yönetiminin istafını onaylamasının ardından bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde İtalyan teknik direktöre veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübe olan katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim verdi. Başkan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

32 yaşındaki İtalyan teknik adam Alanyaspor´da ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-02-27 17:50:33



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