Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza, kask kamerasında

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Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Özdemir hayatını kaybetti. Kaza anı, motorlu kurye Özdemir'in kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'nden Kuzdere Mahallesi istikametine giden Serkan Özdemir'in kullandığı 07 ADE 102 plakalı motosikletle, Akdeniz Caddesi'nden ara sokağa girmek için manevra yapan Ü.B.'nin kullandığı 07 K 2657 plakalı otomobil çarpıştı. Serkan Özdemir yerde hareketsiz kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Serkan Özdemir'e olay yerinde kalp masajı yaptı. Bilinci kapalı şekilde ilçe merkezindeki özel hastaneye götürülen Özdemir, kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Kemer merkezindeki yemek üzerine işletmede kurye olarak çalışan Serkan Özdemir'in kaza sırasında koruyucu kıyafetlerini giydiği ve kaskının takılı olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ü.B. gözaltına alındı. Kaza anı ise Özdemir'in kask kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde yolda ilerleyen Serkan Özdemir'in, dönüş yapan otomobile çarptığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-02-28 15:06:09



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