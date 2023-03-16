Depremin simge fotoğrafını kumaş parçalarıyla tuvale aktardı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan geri dönüşüm sanatçısı Aydın Yalçınkaya, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin simge fotoğraflarından Azerbaycanlı Server Beşirli'nin aracının üzerine yüklediği yorganlarla çekilen fotoğrafı tuvale aktardı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Felaketin duyulmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım için kurtarma ekipleri yola çıktı. İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için seferber olundu. Azerbaycan'da köylülerden topladığı yorganları, Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyen Server Beşirli'nin fotoğrafı, gündem oldu. Bu fotoğraf karesi, depremin simge fotoğrafları arasında yer aldı.

Antalya'da yaşayan geri dönüşüm sanatçısı Aydın Yalçınkaya, bu simge fotoğraf karesini, atık kumaş parçalarını parça parça birleştirerek tuvale aktarıp, resmetti.

Önümüzdeki günlerde diğer simge fotoğrafları da kumaş parçaları kullanarak tuvale aktaracağını belirten Yalçınkaya, "İlk simge fotoğrafla ilgili çalışmamı, tamamı atık kumaşlardan oluşturdum. Önümüzdeki günlerde belirlediğim diğer fotoğraflar üzerine çalışmalarımı sürdüreceğim. Ben bir sanatçı olarak yaşanan felaketi, sanatımla ifade etmek istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-03-16 10:03:52



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