Antalya'da CHP ile AK Parti 6'şar, MHP ile İYİ Parti 2'şer, YSP 1 milletvekili çıkardı



Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti ile CHP 6'şar, İYİ Parti 2, MHP 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekilliği aldı.

1 milyon 948 bin 104 seçmene sahip Antalya'da seçmenler, 5 bin 592 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 1 milyon 744 bin 975 seçmenin oy kullandığı kentte, 1 milyon 701 bin 893 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda 551 bin 779 oy alan CHP 6 milletvekili, 491 bin 448 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkardı. 193 bin 88 oy alan İYİ Parti 2 milletvekili, 170 bin 339 oy alan MHP 2 milletvekili, 82 bin 419 oy alan Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı. AK Parti'den Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, CHP'den Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Serap Yazıcı Özbudun, Şerafettin Kılıç, Mustafa Erdem, İYİ Parti'den Uğur Poyraz, Aykut Kaya, MHP'den Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

CHP 84 YIL SONRA KADIN VEKİL ÇIKARDI

Antalya'da CHP, 84 yılın ardından ilk defa kadın milletvekili çıkardı. Son olarak Antalya'da 1935 ve 1939 yılında yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Antalya'dan milletvekili adayı olan ve seçilerek milletvekili olarak görev yapan Türkan Örs Baştuğ'un ardından CHP, bu seçimde 17 adayının 7'sini kadınlardan gösterdi. Resmi olmayan sonuçlara göre parti 84 yıl sonra, 2 kadın vekilini meclise gönderdi. Listede 3'üncü sırada bulunan Manavgat eski İlçe Başkanı Aliye Coşar ve 4'üncü sırada Gelecek Partisi'nin kontenjanından İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun alınan oylarla milletvekili seçilerek TBMM'ye girmeye hak kazandı.

Antalya'da 14 milletvekilinin özgeçmişi ise şöyle;

AK PARTİ MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

AK Parti 1'inci sıradan milletvekili olan Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'te Alanya'da doğdu. 1993'te AÜ Avrupa Birliği Uzmanlığını tamamladı. Çevre Bakanlığında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) adına çalıştı. 22, 23, 24 ve 26. Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirildi. 62 ve 64. hükümetlerde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. İngilizce, Japonca ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babası.

AK PARTİ MUSTAFA KÖSE

AK Parti 2'nci sıradan milletvekili olan Mustafa Köse 27 Haziran 1977'de İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2011 Şubat ayında İl Başkanı olarak atandı. 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekili seçildi. Halen, Anayasa Komisyonu üyesi ve Brezilya Dostluk Grubu Başkanı olan Köse, MKYK Üyesi seçilmeden önce AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa etti. İngilizce bilen Köse, Evli ve üç çocuk babası.

AK PARTİ TUBA VURAL ÇOKAL

AK Parti 3'üncü sıradan milletvekili olan Tuba Vural Çokal, 1973 yılında Antalya'da doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun oldu. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Antalya Milletvekili seçildi. 11 Mart 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 24 Mart 2021 tarihinde AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Vural Çokal, evli ve 2 çocuk annesi.

AK PARTİ KEMAL ÇELİK

AK Parti 4'üncü sıradan milletvekili olan Kemal Çelik, 1 Şubat 1956 tarihinde Antalya Serik'te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Çelik, 1997 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Çelik, 1999 seçimlerinde Doğru Yol Partisi Antalya Milletvekili seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2009 ve 2012 Büyük Kongrelerinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Çelik, evli ve üç çocuk babası.

AK PARTİ ATAY USLU

AK Parti 5'inci sıradan milletvekili olan Atay Uslu, 1970 yılında doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı kaymakamlık sınavını kazanıp Antalya'da mesleğe başladı. Atay Uslu, 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı olarak atandı. 26. dönemde Antalya Milletvekili seçildi. Uslu, evli ve 3 çocuk babası.

AK PARTİ İBRAHİM ETHEM TAŞ

AK Parti 6'ncı sıradan milletvekili olan İbrahim Ethem Taş, 1983 yılında Antalya'da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2008 yılında tamamladıktan sonra avukatlık mesleğine başladı. 26 Kasım 2017'de gerçekleşen 4. AK Parti Kepez İlçe Kongresinde Kepez İlçe Başkanı olarak seçildi. 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 6. Olağan İl Kongresinde Ak Parti Antalya İl Başkanı olarak seçildi. Taş, evli ve 2 çocuk babası.

CHP SURURİ ÇORABATIR

CHP 1'inci sıradan milletvekili olan Sururi Çorabatır, 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimi devam ederken turizm sektörünü tercih ederek, 1984 yılında Ankara'da iş hayatına başladı. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 3 dönem yaptı. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Danışma Kurulu üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turizm Sektörü Meclis Başkanlığı'nı 3 yıldır sürdürüyor.

CHP CAVİT ARI

CHP 2'nci sıradan milletvekili olan Cavit Arı, 1968 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. 2014 yılında CHP İl Başkanlığı'na seçildi. 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçilen Arı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Arı, mevcut milletvekilleri arasında 2023 genel seçimlerinde CHP tarafından Antalya'da milletvekili adayı olarak gösterilen tek isim oldu.

CHP ALİYE COŞAR

CHP 3'üncü sıradan milletvekili olan Aliye Coşar, 22 Aralık 1976'da Isparta'nın Gelendost ilçesinde doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2003 yılında mezun oldu. 7 yıl Manavgat ilçe Başkanlığı yaptı. 2012-2015 yılları arasında 3,5 yıl ilçe yönetim kurulu üyesi olarak Hukuk'tan ve Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulundu. Coşar, 2023 genel seçimlerinde CHP tarafından Antalya'da milletvekili adayı olarak gösterildi.

CHP SERAP YAZICI ÖZBUDUN

CHP 4'üncü sıradan milletvekili olan Serap Yazıcı Özbudun, 13 yaşında ailesiyle geçirdiği ve annesini kaybettiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Çeşitli üniversitelerde Anayasa Hukuku Profesörü olarak görev yapan Özbudun, Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor.

CHP ŞERAFETTİN KILIÇ AYDIN

CHP 5'inci sıradan milletvekili olan Şerafettin Kılıç, Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Refah Partisi ve Saadet Partisi'nde çeşitli dönemlerde İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2018 Genel Seçimleri'nde İzmir Milletvekili adayı, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yaptı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Kılıç, 2023 genel seçimlerinde CHP tarafından Antalya'da milletvekili adayı gösterildi.

CHP MUSTAFA ERDEM

CHP 6'ncı sıradan milletvekili olan Mustafa Erdem, 1963 Antalya ili Akseki ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Antalya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'nın yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2015 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu. 2016 yılında mevcut il başkanının istifası üzerine Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle İl Başkanlığı görevini üstlenen Erdem, 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterildi.

İYİ PARTİ UĞUR POYRAZ

İYİ Parti 1'inci sıradan milletvekili olan Uğur Poyraz, 4 Ekim 1977 tarihinde Afyonkarahisar Emirdağ'da doğdu. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Anabilim dalında Anayasa Hukuku alanında yaptığı yüksek lisansını 2005 yılında tamamladı. Poyraz, 21 yıldır hukuk firmasında avukatlık yapıyor. Poyraz, eş zamanlı olarak İYİ Parti Genel Sekreteri görevini sürdürüyor.

İYİ PARTİ AYKUT KAYA

İYİ Parti 2'nci sıradan milletvekili olan Aykut Kaya, 1978 yılında Kayseri'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Kaya, DEİK Türkiye Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye Norveç İş Konseyi ve Türkiye İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığını yürüttü. 2021 yılının başında İYİ Parti Genel Merkezinde Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilen Kaya, iki çocuk babası.

MHP ABDURRAHMAN BAŞKAN

MHP 1'inci sıradan milletvekili olan Abdurrahman Başkan, 1964'te Tokat'ta dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1980 yıllarında Zile ilçesinde Ülkü Ocaklarında görev aldı. 2003-2006 yıllarında MHP'nin İstanbul İl Başkanlığı Yardımcılığı görevine getirildi. 2011-2014 yılları arasında İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2015'te 25. Dönem Tokat Milletvekili seçildi. 2018'de MHP 12. Olağan Kongresinde 3. kez MYK üyeliğine seçildi.

MHP HİLMİ DURGUN

MHP 2'nci sıradan milletvekili olan Hilmi Durgun, 1981 yılında Serik'te doğdu. Hilmi Durgun, Antalya Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okudu. MHP Antalya İl Başkanlığı görevi de yapan Durgun, evli ve 1 çocuk babası.

YEŞİL SOL PARTİ HAKKI SARUHAN OLUÇ

Yeşil Sol Parti 1'inci sıradan milletvekili olan Hakkı Saruhan Oluç, 14 Ocak 1958'de İstanbul'da doğdu. Hakkı Saruhan Oluç, uzun yıllar yayıncılık faaliyeti sürdürdü. Çeşitli gazetelerde ve basın yayın kuruluşlarında editörlük, köşe yazarlığı, yayın yönetmenliği yapan Oluç, kurucularından olduğu Özgürlük ve Dayanışma Partisinde uzun yıllar Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Oluç, evli. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER

2023-05-15 16:46:57



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