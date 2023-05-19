Antalya'da sahillerde bayram yoğunluğu

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ardından sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde güneşin keyfini çıkardı.

Dün yağış alan Antalya'da bugün güneşli hava etkili oldu. Sıcaklığın 23 dereceye ulaştığı kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilinde sahiller doldu. Güneşli havayı fırsat bilip Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin bazıları kumsalda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarından itibaren kentte 4 gün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-05-19 14:55:32



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