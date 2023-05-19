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Antalya'da sahillerde bayram yoğunluğu

DHA

Antalya'da sahillerde bayram yoğunluğu


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ardından sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde güneşin keyfini çıkardı.
Dün yağış alan Antalya'da bugün güneşli hava etkili oldu. Sıcaklığın 23 dereceye ulaştığı kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilinde sahiller doldu. Güneşli havayı fırsat bilip Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin bazıları kumsalda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarından itibaren kentte 4 gün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-05-19 14:55:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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