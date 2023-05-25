Antalya'da çalınan 10 araç, 4 ilde bulunup sahiplerine teslim edildi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da polis ekipleri, çalınan 10 aracı 4 ilde bulup, sahiplerine teslim etti. Yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde son 1 ay içerisinde anahtarı üzerinde bırakılan veya unutulan 10 aracın çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, çalınan araçların sosyal medya platformlarında ilana koyularak satıldığını belirledi. Araçları Konya, Karaman, Burdur ve Denizli'de 'evraksız araç' adı altında, piyasa değerinden düşük fiyata satan kişiler, yaklaşık 500 güvenlik kamerasından görüntü izlenerek tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla 9 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalınan araçlara ait malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.T., B.T. ve M.Y. tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Piyasa değeri toplam 2 milyon 545 TL olan 10 araç sahiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-25 17:27:08



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