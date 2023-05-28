İlk turda erteledikleri nikahı, ikinci turda kıyıp oy kullanmaya geldiler



Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 14 Mayıs'taki nikahlarını seçim nedeniyle 28 Mayıs'a erteleyen İrem ve Orhan Veli Akyüz çifti, bu sabah kıyılan nikah sonrası damatlık ve gelinlikle sandık başına geldi. Turizm kentinde çok sayıda yaşlı ve yerleşik yabancı da oy kullandı.

Ülke genelinde saat 08.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi başladı. Sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandıklara gelenler tercihlerini yaptıktan sonra oy pusulalarını sandıklara attı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde ise oy verme işlemleri sırasında renkli görüntüler oluştu.

Bir süre önce evlenme kararı alan İrem ve Orhan Veli Akyüz çifti, nikah için 14 Mayıs'a gün aldı. Çift, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle aynı güne gelen nikahlarını 28 Mayıs'a erteledi. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalınca çift sabah saatlerinde kıyılan nikahlarının ardından okula gelerek gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullandı. Oy kabinine gelinliği ile giren İrem Akyüz, oy pusulasını sandığa eşi ile birlikte attı.

'OY KULLANDIKTAN SONRA DÜĞÜN İÇİN SALONA GİDECEĞİZ'

Çok mutlu olduklarını belirten Orhan Veli Akyüz, "Normalde aldığımız nikah günü önceki seçime denk geldi. O seçime denk geldiği için nikahımızı ertelemiştik bu seçime nasip oldu. Oy kullandıktan sonra düğün için salona gideceğiz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Biz üstümüze düşen vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

Vatandaşlık görevlerini yapmak istediklerini söyleyen İrem Akyüz, "Çok mutluyuz. Geçen seçim ertelemiştik. Yurt dışından akrabalarımız geldiği için bu sefer ertelemedik. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

YERLEŞİK YABANCILAR DA OY KULLANDI

Ukraynalı, Rus, Polonyalı, Almanlar başta olmak üzere Antalya'daki yerleşik yabancılar, oy verecekleri sandık başına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla geldi. Sandık görevlileri tarafından nasıl oy kullanacakları konusunda bilgilendirilen yerleşik yabancılar, oy kabininde pusulaya mührü bastıktan sonra oy verme işlemini tamamladı.

Eşiyle birlikte oy kullanmaya gelen Rusya uyruklu Kıseniya Çınar, "10 senedir Antalya'da yaşıyorum. Bugün de oyumu kullandım. Hayırlısı olsun. İnşallah her şey iyi olacak. Çıkınca eve gidip heyecanla akşamı bekleyeceğim" dedi.

Onur Çınar ise "Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun. Seçimde güzel bir kalabalık gördüm. Birlik, kardeşlik içinde güzel günler yaşayalım" diye konuştu.

Oğluyla birlikte oy kullanmaya gelen ve 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukrayna uyruklu Yzelitava Hamamcı, oyunu kullandıktan sonra eve gidip sonuçları takip edeceğini söyledi.

YAŞLILAR GÜÇLÜKLE DE OLSA OYLARINI KULLANDI

Okulda aynı zamanda çok sayıda yaşlı da oy kullandı. Yürümekte zorlanan yaşlılar, merdivenleri yakınlarının yardımıyla çıkarken oylarını da yakınlarından destek alarak sandığa attı. 80 yaşındaki Zefire Öztürk ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait ambulans ile okula gelerek oyunu kullanabildi. Görevliler yaşlı kadını tekerlekli sandalye ile ambulanstan indirdikten sonra oy kullanacağı sandığa kadar götürdü.

Yakınlarıyla oy kullanmaya gelen 86 yaşındaki Ülker Köken, yaşına rağmen erken saatlerde oy kullanmaya geldiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR

2023-05-28 14:58:09



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