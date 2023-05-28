Oy kullanıp, sahile gittiler

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar, sıcak havayı fırsat bilip, sahile gitti. Bazıları denize girerken, bazıları ise güneşlendi.
Meteorolojinin gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı Antalya'da parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşandı. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullandıktan sonra sahillere gitti. Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti, kimisi ise sahilde yürüyüş yaptı. Turistler ve Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-05-28 16:03:07
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