Tan Taşçı, kaza sonrası Antalya'da konser verdi

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde cipin TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanıp, tedavisi sonrası taburcu olan şarkıcı Tan Taşçı, Antalya'da konser verdi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Antalya-Burdur kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Emre Şen idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir'in kullandığı 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Emre Şen yaralandı. Kaza sonrası cipten çıkarılan Taşçı ve yanındakiler, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÇOK ŞÜKÜR, ATLATTIK'

Taşçı, tedavisinin ardından konser için Antalya'ya geldi. Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde saat 21.30'da başlayan konserde, şarkıcı Tan sevenlerince ayakta karşılanıp, alkışlandı. Kendisini dinlemeye gelen sevenleri, şarkıcıya, 'Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın' tezahüratı yaptı. Kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini dile getiren Tan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor. Bir şeyler buna sebep oluyor. Ama çok şükür atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden bu sahnedeyken hiç zorlanmıyorum" dedi. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcının konseri, 2,5 saat sürdü. Taşçı, konser sonrası sosyal medya hesabından 'Teşekkürler Antalya' paylaşımında da bulundu. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-08-11 11:04:03