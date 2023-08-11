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        Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:43
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        Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
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        Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öz kızı M.Ç.´ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç. (43), tutuklandı.

        Alanya´da M.Ç. adlı kız, 8 Ağustos'ta jandarmaya gidip, babası H.Ç.'nin evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. İddiaya göre; kızın erkek kardeşi de olayı cep telefonu ile kayda alıp, jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.Ç. gözaltına alındı.

        H.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Alkın BİRİCİK

        2023-08-11 11:42:55

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