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        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, 10 milyonu aştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:32
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        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, 10 milyonu aştı
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        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'ya hava yolu ile gelen turist sayısı, 1 Ocak22 Ağustos tarihleri arasında 10 milyonu geçti; geçen yıla göre yüzde 20 artış yaşandı.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Antalya, 22 Ağustos itibarıyla turizmde 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'u geride bıraktı. Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre; Antalya ve Gazipaşa Havalimanı'ndan gelen turist sayısı, 10 milyonun üstüne çıktı. 1 Ocak22 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 10 milyon 64 bin 782 oldu. Ağustos ayının ilk 22 gününde ise 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 10 artışla, 1 milyon 880 bin 693 yabancı turist sayısına ulaşıldı. 2019'un 1 Ocak22 Ağustos tarihleri arasında Antalya, 10 milyon 5 bin 325 turist ağırlamıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-08-23 12:30:35

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