Selçuk Bayraktar, ABD uçak gemisinde tatbikatı izledi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ABD Donanması'nın en yeni, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve TCG Anadolu, Antalya'da tatbikat gerçekleştirdi. Ortak tatbikata davet edilen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçak gemisinde incelemelerde bulunduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu ile Doğu Akdeniz'de birlikte tatbikat gerçekleştiren ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya açıklarında demirledi. Ortak tatbikata davet edilen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD donanması envanterindeki savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi. Bayraktar, USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki tatbikatlara katılıp, o anları kayıt altına aldı. Tatbikatı, sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, "Türk donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile gerçekleştirilen ortak tatbikatta, davet üzerine USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret ettik. Bizleri misafir eden heyete içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-08-26 11:09:52