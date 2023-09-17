Antalya'da tarihi binada çıkan yangın 2 eve sıçradı
ANTALYA Kaleiçi'nde tarihi binada çıkan yangın, yanındaki iki eve de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edildi.
Giriş: 17.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:05
ANTALYA Kaleiçi'nde tarihi binada çıkan yangın, yanındaki iki eve de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edildi.
Kaleiçi semtinde yer alan Haşim İşcan Mahallesi'ndeki tarihi binada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kullanılmayan binadaki yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki iki eve de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.