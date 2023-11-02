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        60 yaş üstü bocce şampiyonlarına ödüllerini Bakan Göktaş verdi

        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde şampiyonluğu kazanan takımın sporcularına madalya verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:45
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        60 yaş üstü bocce şampiyonlarına ödüllerini Bakan Göktaş verdi
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        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde şampiyonluğu kazanan takımın sporcularına madalya verdi.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Manavgat'taki bir otelde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nin final müsabakasını izledi. Bakanlığa bağlı 54 ildeki huzurevlerinde kalan vatandaşların yer aldığı 114 takımın mücadelesi sonrası finalde Osmaniye Özden Huzurevi ile Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi karşılaştı. Bakan Göktaş, final maçının başlama atışını yaptı. Müsabakada, rakibini 12-7 yenen Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi şampiyon oldu. 

        Düzenlenen törende Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Bocce ligine katılan takımları tebrik eden Bakan Göktaş, "Finale kalmak büyük bir başarı. Hepiniz şampiyonsunuz. Keyifli anları bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın artmasını diliyorum" dedi.

        Törende Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

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