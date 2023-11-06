Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Çoban ressam'ın sergisi, Antalya'da

        ANTALYAKültür Yolu Festivali kapsamında 'Çoban ressam' olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bakış açısıyla yaklaştığı eserlerinin yer aldığı 'Konar Göçer' isimli sergi, Antalya Nekropol Müzesi'nde açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çoban ressam'ın sergisi, Antalya'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYAKültür Yolu Festivali kapsamında 'Çoban ressam' olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bakış açısıyla yaklaştığı eserlerinin yer aldığı 'Konar Göçer' isimli sergi, Antalya Nekropol Müzesi'nde açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son ayağı Antalya Kültür Yolu Festivali, 4 Kasım'da Antalya'da başladı. 12 Kasım'da sona erecek festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önceki gün açılışını yaptığı Antalya Nekropol Müzesi'nde, 'Çoban ressam' olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bakış açısıyla yaklaştığı 'Konar Göçer' isimli sergisi, sanatseverin beğenisine sunuldu. Demir'in sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı eserlerin yer aldığı sergi, festival boyunca 10.00- 21.00 saatleri arasında sanatsever ile buluşacak.

        Sergi hakkında bilgi veren Sinan Demir, "Antalya'da konargöçer kültürden geliyorum. Yaklaşık 25 yıla kadar konargöçerlerin hayatını anlattım. Resim sergim var. Nekropol Müzesi'nde sizleri bekliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta Bailly krizi çözüldü
        Beşiktaş’ta Bailly krizi çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Acil tıp uzmanları Antalya'daki "3. Uluslararası Acil Tıp Kongresi"nde bulu...
        Acil tıp uzmanları Antalya'daki "3. Uluslararası Acil Tıp Kongresi"nde bulu...
        Antalya'da bir kişi metruk binada ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi metruk binada ölü bulundu
        Satırında yaban keçisi DNA'sı tespit edilen kaçak avcıya 250 bin lira tazmi...
        Satırında yaban keçisi DNA'sı tespit edilen kaçak avcıya 250 bin lira tazmi...
        TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya'da başladı
        TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya'da başladı
        Kepez Belediyesi Organ Bağışı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Kepez Belediyesi Organ Bağışı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar 800 bin fidanı toprakla buluşturaca...
        Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar 800 bin fidanı toprakla buluşturaca...