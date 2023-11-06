'Çoban ressam'ın sergisi, Antalya'da

ANTALYAKültür Yolu Festivali kapsamında 'Çoban ressam' olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bakış açısıyla yaklaştığı eserlerinin yer aldığı 'Konar Göçer' isimli sergi, Antalya Nekropol Müzesi'nde açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son ayağı Antalya Kültür Yolu Festivali, 4 Kasım'da Antalya'da başladı. 12 Kasım'da sona erecek festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önceki gün açılışını yaptığı Antalya Nekropol Müzesi'nde, 'Çoban ressam' olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bakış açısıyla yaklaştığı 'Konar Göçer' isimli sergisi, sanatseverin beğenisine sunuldu. Demir'in sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı eserlerin yer aldığı sergi, festival boyunca 10.00- 21.00 saatleri arasında sanatsever ile buluşacak.

Sergi hakkında bilgi veren Sinan Demir, "Antalya'da konargöçer kültürden geliyorum. Yaklaşık 25 yıla kadar konargöçerlerin hayatını anlattım. Resim sergim var. Nekropol Müzesi'nde sizleri bekliyorum" dedi.